Стала известна судьба узбекистанцев, пострадавших в Ленинградской области

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Семь человек, пострадавших при строительстве гоночной трассы сейчас находятся в больницах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ранее сообщалось, что результате обрушения строительных лесов получили травмы семь человек, в том числе четверо узбекистанцев.
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Главный подрядчик в свою очередь заявил, что данным проектом занимаются субподрядчики и информацией о них они не обладают
Всего сообщается о семи пострадавших. Четверо являются гражданами Узбекистана. Гражданство остальных не установлено.
Известно, что генконсульство установило контакты с соответствующими структурами Ленинградской области и держит ситуацию на контроле.