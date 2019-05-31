Стала известна судьба узбекистанцев, пострадавших в Ленинградской области

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Семь человек, пострадавших при строительстве гоночной трассы сейчас находятся в больницах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ранее сообщалось, что результате обрушения строительных лесов получили травмы семь человек, в том числе четверо узбекистанцев.

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Главный подрядчик в свою очередь заявил, что данным проектом занимаются субподрядчики и информацией о них они не обладают

Как выяснялось позже, двое из них, были эвакуированы на специальном вертолете в Ленинградскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Больных доставили сразу в реанимацию и прооперировали. Сейчас они находятся в отделении. Позже в эту больницу доставили третьего строителя, а еще один находится во Всеволжской клинической межрайонной больнице.

Всего сообщается о семи пострадавших. Четверо являются гражданами Узбекистана. Гражданство остальных не установлено.

Известно, что генконсульство установило контакты с соответствующими структурами Ленинградской области и держит ситуацию на контроле.