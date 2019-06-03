Ташкентская область разделится на две части

Шавкат Мирзиёев огорчен и подверг острой критике кадровую политику, географическую структуру региона, а также неудовлетворительное образование.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В администрации Ташкентской области началось видеоселекторное совещание с президентом Шавкатом Мирзиёевым, по словам пресс-службы хокимията, оно проходит в "критической обстановке".

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По словам СМИ, президент огорчен и подверг острой критике кадровую политику, географическую структуру региона, а также неудовлетворительное образование.

По словам Мирзиёева, некоторые районные и городские руководители не понимают экономику, что вызвает огорчение.

"Председатель местного Совета народных депутатов не будет председателем районного Кенгаша... Руководитель должен быть патриотом, он должен быть гуманным! Кто из вас любит людей?" - приводит издание слова президента республики.

Напомним, в начале мая Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам утвердить и обеспечить исполнение сетевых графиков по реализации каждого проекта из новой программы.

На прошлом видеоселекторном совещании президент Узбекистана предложил внедрить в республике новую систему контроля за своевременным освоением инвестиций.

Эта система предполагает разделение всех проектов с участием прямых иностранных инвестиций на четыре перечня.

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В ходе совещания президент призвал установить прочные связи с иностранными инвесторами, выразившими желание работать в Узбекистане, помогать им от начала до завершения проекта, другими словами — вести их "за руку" и обеспечить результат.