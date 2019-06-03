Шавкат Мирзиёев: возвращение детей из Сирии и Ирака было очень сложным

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что возвращение детей из Ирака и Сирии было очень сложным, сообщает пресс-служба главы государства.

"Было очень сложно вернуть их на Родину. Договаривались со многими государствами. Посадить там самолет, вызволить людей из рук террористов - дело непростое", - сказал президент республики.

По его словам, общество должно устранить причины, по которым соотечественники оказались на Ближнем Востоке в зоне боевых действий.

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"Почему они уехали? Потому, что положение дел у нас было плачевным, не было условий. Но что в итоге произошло? Наших женщин продали, пять детей от пяти разных отцов, 14-летняя девочка родила... Разве это нам к лицу?", - добавил Шавкат Мирзиёев.

Напомним, 30 мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.

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Важную поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного креста и ЮНИСЕФ.