Ливни снова топят Ташкент: как в столице все встало из-за погоды

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Ташкенте прошли ливневые дожди и снова пользователи выкладывают видео и фотографии затопления в столице, а также града размером с камни.
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Кстати, в ближайшие дни Узбекистан снова ожидают дожди и грозы, что же будет с Ташкентом?
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"В очередной раз, ливневые дожди топят Ташкент. На неделе пообещали еще дождей", - пишут пользователи.
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Сегодня утром затопило ташкентский международный аэропорт.
Рейсы Москва - Ташкент и Нур-Султан - Ташкент отправились на запасной аэродром в Самарканд, так как так и не смогли приземлиться в Ташкенте. Но самое обидное - новый зал прилетов, ведь он был сдан в эксплуатацию только прошлым летом.
Ташкентский аэропорт затопило из-за ливней - видео >>
Напомним, в конце апреля Ташкент тоже накрыл настоящий ливень, из-за чего образовался потоп.
Во всех соцсетях жители города жаловались на "потоп" в Ташкенте. Машины, затопленные наполовину, стояли в пробках, люди не могли пройти по тротуарам на работу.
Осадки тогда залили город, а ветер вывернул деревья. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.
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От ливней пострадал и Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.
В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.