Ливни снова топят Ташкент: как в столице все встало из-за погоды

Люди снова бегают по лужам, а машины не могут проехать в столице из-за дождя.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Ташкенте прошли ливневые дожди и снова пользователи выкладывают видео и фотографии затопления в столице, а также града размером с камни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Uzbeknewsbest (@uzbekistanwithloveeee) 3 Июн 2019 в 9:47 PDT

Кстати, в ближайшие дни Узбекистан снова ожидают дожди и грозы, что же будет с Ташкентом?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Uzbeknewsbest (@uzbekistanwithloveeee) 3 Июн 2019 в 9:46 PDT

"В очередной раз, ливневые дожди топят Ташкент. На неделе пообещали еще дождей", - пишут пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Uzbeknewsbest (@uzbekistanwithloveeee) 3 Июн 2019 в 9:46 PDT

Сегодня утром затопило ташкентский международный аэропорт.

Рейсы Москва - Ташкент и Нур-Султан - Ташкент отправились на запасной аэродром в Самарканд, так как так и не смогли приземлиться в Ташкенте. Но самое обидное - новый зал прилетов, ведь он был сдан в эксплуатацию только прошлым летом.

Ташкентский аэропорт затопило из-за ливней - видео >>

Напомним, в конце апреля Ташкент тоже накрыл настоящий ливень, из-за чего образовался потоп.

Во всех соцсетях жители города жаловались на "потоп" в Ташкенте. Машины, затопленные наполовину, стояли в пробках, люди не могли пройти по тротуарам на работу.

Осадки тогда залили город, а ветер вывернул деревья. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.

Кто виноват в ташкентском потопе: хокимият назвал свою версию >>

От ливней пострадал и Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога.