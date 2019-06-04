Также поздравить узбекистанцев поспешила и Саида Мирзиёева. В своем Instagram она выложила фото отца, которое моментально стало хитом в сети.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Президент республики поздравил народ Узбекистана и всех мусульман с праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента Руз.

Президент заметил, что именно этот праздник - время проявления доброты, милосердия и гуманизма. И вместе с народом мы стремимся укреплять в себе только самые добрые чувства.

Мирзиёев подчеркнул, что проводимые в Узбекистане реформы созвучны и помогают добиваться этих целей, наряду с благосостоянием народа.

Одной из важных целей сейчас это сохранить национальную самобытность, духовные ценности, древнюю историю и богатую культуру, глубоко изучать их и широко популяризировать.

За время Рамазана были открыты новые соборные мечети: в Термезе – имени великого ученого-богослова Хакима Термези, в Ташкенте – названные именами выдающихся улемов Сузук-ата и Шейха Мухаммада Содика Мухаммада Юсуфа.

В этот светлый праздник президент от всей души поздравил мусульман из стран ближнего и дальнего зарубежья, всех наших друзей и партнеров, желаем всем народам мира благополучия и процветания.

Шавкат Мирзиёев процетировал также Имама Бухари "истинный мусульманин желает другим людям только добра, как самому себе".

"Убежден: если мы всегда будем жить с открытым сердцем, наполненным светом доброты Всевышнего, и вместе с тем, в полной мере осознавая требования времени, осваивая достижения науки и прогресса, будем преданно служить Родине во имя ее процветания, – обязательно достигнем поставленных перед собой высоких целей,"- завершил президент.

Также поздравить узбекистанцев поспешила и Саида Мирзиёева. В своем Instagram она выложила фото отца, которое сразу стало хитом в сети.

© Instagram / saida_mirziyoyeva Жить с открытым сердцем: Мирзиёев поздравил Узбекистан с Рамазан хайитом

"Иногда Папа сам готовит плов для нашего семейного дастархана, а мы ему помогаем. Поздравляю с днем Арафа!,"- добавила Мирзиёева.

Ранее сообщалось, что согласно постановлению "О праздновании Рамазан хайита", из-за совпадения в 2019 году первого дня Рамазан хайита с 5 июня (средой), этот день будет широко отмечаться как праздник, а четверг, 6 июня, также объявлен выходным днем.