Жить с открытым сердцем: Мирзиёев поздравил Узбекистан с Рамазан хайитом

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Президент республики поздравил народ Узбекистана и всех мусульман с праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента Руз.
Президент заметил, что именно этот праздник - время проявления доброты, милосердия и гуманизма. И вместе с народом мы стремимся укреплять в себе только самые добрые чувства.
Мирзиёев подчеркнул, что проводимые в Узбекистане реформы созвучны и помогают добиваться этих целей, наряду с благосостоянием народа.
Одной из важных целей сейчас это сохранить национальную самобытность, духовные ценности, древнюю историю и богатую культуру, глубоко изучать их и широко популяризировать.
В этот светлый праздник президент от всей души поздравил мусульман из стран ближнего и дальнего зарубежья, всех наших друзей и партнеров, желаем всем народам мира благополучия и процветания.
Шавкат Мирзиёев процетировал также Имама Бухари "истинный мусульманин желает другим людям только добра, как самому себе".
"Убежден: если мы всегда будем жить с открытым сердцем, наполненным светом доброты Всевышнего, и вместе с тем, в полной мере осознавая требования времени, осваивая достижения науки и прогресса, будем преданно служить Родине во имя ее процветания, – обязательно достигнем поставленных перед собой высоких целей,"- завершил президент.
Также поздравить узбекистанцев поспешила и Саида Мирзиёева. В своем Instagram она выложила фото отца, которое сразу стало хитом в сети.
Ранее сообщалось, что согласно постановлению "О праздновании Рамазан хайита", из-за совпадения в 2019 году первого дня Рамазан хайита с 5 июня (средой), этот день будет широко отмечаться как праздник, а четверг, 6 июня, также объявлен выходным днем.