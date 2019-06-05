В Ташкенте откроют филиал университета "МЭИ"

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Ташкенте откроется филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ", сообщает УзА.

По словам издания, это делается в целях дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетической отрасли республики, расширения международного сотрудничества в области высшего образования, а также во исполнение Плана практических мероприятий ("Дорожной карты") по реализации договоренностей по дальнейшему расширению политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

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Основными направлениями деятельности филиала станут внедрение современных образовательных программ, новых технологий, достижений науки, проведение инновационных исследований в области энергетики, а также совершенствование системы подготовки специалистов за счет повышения качества образования.

Обучение в филиале будет осуществляться на русском, а в последующем и на других языках.

Образовательная деятельность начнется с 2019/2020 года.

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Выпускниками филиала будет выдаваться диплом Университета установленного образца, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане. Также выпускники Филиала, прошедшие обучение на основе государственных грантов, подлежат распределению Попечительским советом на работу в организациях энергетической отрасли республики для последующей обязательной отработки сроком не менее пяти лет.