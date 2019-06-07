После подписания завещания Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Бари Алибасов также составил завещание и распределили между родными и близкими свою недвижимость, кота и инвестиции.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон минимум на сутки, сообщил вчера, 6 июня, РИА Новости пресс-секретарь группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Бари Каримович будет спать до утра. Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи", - сказал собеседник агентства.

Также стало известно, что Алибасов подписал новое завещание: недвижимость он оставляет своему сыну, правообладателями на творческое наследие группы "На-На" назначает ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина.

"Бари Алибасов вызвал нотариуса к себе в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он проходит лечение после отравления... Элитную недвижимость в доме в Мерзляковском переулке Бари Каримович оставляет своему сыну, которого также зовут Бари. Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 квадратных метров каждая", — сказал Горжанкин.

Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию >>

Жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина получит земельный участок в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов на Рублевском направлении, а также его акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги на общую сумму порядка на 2 миллионов долларов.

А вот любимый канадский сфинкс Алибасова по кличке Чуча останется жить с помощником продюсера.

Напомним, 5 июня российские СМИ уже успели похоронить известного продюсера Бари Алибасова, однако он оставался в сознании, но в крайне тяжелом состоянии.

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Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Бари Алибасов — создатель и руководитель российской поп-группы "На-На". Шестого июня ему исполняется 72 года.

Несколько лет назад "На-на" и ее бессменный продюсер приезжали в Узбекистан с гастролями. Делясь с корреспондентом Sputnik впечатлениями от Ташкента, артисты вспоминали вкуснейший плов, медовые дыни и зажигательную публику.