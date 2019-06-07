Поступление в вузы Узбекистана: какие нужны документы

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министерство юстиции напомнило, какие документы нужно предоставить для поступления в вузы Узбекистана.
Абитуриенты могут подать документы через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг с 15 июня по 15 июля, вне зависимости от места постоянной регистрации.
Абитуриент может одновременно выбрать не более трех высших учебных заведений в рамках одной формы обучения.
Плата за оказание госуслуги не взимается с выпускников текущего года, а также лиц, имеющих инвалидность или находящихся на полном государственном обеспечении. Абитуриентам, окончившим учебное заведение в годы, предшествовавшие проведению тестовых испытаний, придется отдать сумму в размере 50% от минимальной заработной платы (101 тысяч 365 сумов).
Минюст Узбекистана: платные тесты в вузы противоречат Конституции >>>
Ранее сообщалось, что в Узбекистане меняются правила зачисления в вузы победителей и призеров олимпиад. С нового учебного года занявшие 1-3 места на республиканских школьных олимпиадах будут сдавать тесты вместе со всеми.