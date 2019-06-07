Поступление в вузы Узбекистана: какие нужны документы

Абитуриентам необходимо подтвердить личность, уровень образования и право на льготы — если они есть.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министерство юстиции напомнило, какие документы нужно предоставить для поступления в вузы Узбекистана.

Абитуриенты могут подать документы через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг с 15 июня по 15 июля, вне зависимости от места постоянной регистрации.

Понадобятся оригиналы паспорта (или свидетельства о рождении, если человек еще не достиг совершеннолетия), документа об окончании школы, колледжа или лицея (с приложением). Право на льготы тоже следует подтвердить документально.

Абитуриент может одновременно выбрать не более трех высших учебных заведений в рамках одной формы обучения.

Плата за оказание госуслуги не взимается с выпускников текущего года, а также лиц, имеющих инвалидность или находящихся на полном государственном обеспечении. Абитуриентам, окончившим учебное заведение в годы, предшествовавшие проведению тестовых испытаний, придется отдать сумму в размере 50% от минимальной заработной платы (101 тысяч 365 сумов).

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Ранее сообщалось, что в Узбекистане меняются правила зачисления в вузы победителей и призеров олимпиад. С нового учебного года занявшие 1-3 места на республиканских школьных олимпиадах будут сдавать тесты вместе со всеми.