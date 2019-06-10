"Узавтоноат": узбекский рынок не готов к электромобилям

По мнению сотрудника компании, электромобиль - серьезная вещь, ведь на его зарядку необходимо около четырех часов.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. "Узавтосаноат" работает по направлению создания собственных электромобилей, однако сейчас рынок к ним не готов, передает слова начальника дирекции стратегического планирования компании Рустама Кaдирова "Подробно.уз".

"На сегодняшний день важно понимать, что электромобили – это тоже рынок и мы должны производить тот продукт, который будет продаваться. Средняя цена нормального электромобиля варьируется от 35 до 40 тысяч долларов. Я не говорю о дешевом сегменте с автомобилями китайского производства, которые по размерам меньше, чем "Спарк", а стоят 10-12 тысяч долларов. За такую цену у нас их просто не купят. Для Узбекистана – это пока рановато, даже учитывая, что у нас электричество дешевое", – говорит Кадиров.

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По его мнению, понятие электромобиль очень серьезный автомобиль, ведь чтоб его зарядить, необходимо потратить как минимум несколько часов.

"Из Ташкента в Самарканд путь примерно 350 километров. Заряда, например, хватит на 300 километров, получается, что владелец электрокара должен где-то по дороге остановится и 4 часа заряжать свое авто. Поэтому наиболее важен вопрос создания инфраструктуры. Сейчас мы работаем с несколькими ведомствами, чтобы инфраструктура создавалась уже сейчас, то есть при постройке новых дорог, зданий, парковочных мест. Это все занимает время и огромные ресурсы", – отметил Кaдиров.

Он также добавил, что не стоит забывать и о вопросе утилизации.

Напомним, в марте стало известно о строительстве первого узбекского электромобиля в Бухаре.

Электромобиль будет продаваться под торговой маркой Saidbek Dream Cars под названием Al-FRAGANUS.

В настоящее время на его реализацию потрачено около 40 миллионов сумов. По предварительным оценкам, стоимость электромобиля оценивается в 110-150 миллионов сумов.

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Также известно, сколько стоит растаможить электроавтомобиль - после уплаты всех взносов (растаможка и дорфонд) Tesla, которая стоит 44 тысячи долларов в США, в Узбекистане будет стоить почти 59 тысяч долларов. Таким образом, транспортировка, таможенная очистка и регистрация электрокара в Узбекистане обойдется в 25%-30% от его стоимости.

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С 1 января 2019 года в Узбекистане действует нулевая ставка таможенной пошлины и акциза на ввоз автомобилей, которые имеют только электрический двигатель.