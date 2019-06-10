Порядка стало больше: как в Ташкенте борются с "бомбилами"

ГУВД Ташкента советуют фотографировать навязчивых таксистов, а также быть бдительными и сообщать о них.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Обостренная ситуация с таксистами-частниками в Международном аэропорту Ташкента, которые навязчиво предлагают свои услуги и завышают цены, взята под контроль ГУВД.

Согласно информации, ГУВД совместно с представителями налогового ведомства и Узбекского агентства речного и автомобильного транспорта на территории, отведенной для автотранспортных средств, регулярно проводят мероприятия по выявлению таксистов, работающих без лицензии.

"Только за период с 17 мая по 1 июня было выявлено 50 таксистов-частников, 24 из них привлечены к административной ответственности, с 26 таксистами проведена разъяснительная работа. 42 автомобиля помещены на штрафплощадку. Порядка стало больше", - говорится в сообщении.

Однако, судя по отдельным сообщениям, поступающим в ГУВД столицы, иные "бомбилы" идут на разные ухищрения, чтобы обмануть правоохранительные органы. Например, заявляют, что не "таксуют2, а ожидают друзей или родственников. Или посылают поближе к выходу из аэропорта своего человека, а сами на машине ждут где-нибудь подальше.

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ГУВД обращается к жителям Ташкента сообщить им, в какое время был прилет, а также как выглядел таксист, навязчиво предлагавший услуги. Также сотрудники органов советуют фотографировать таких таксистов.

Напомним, ранее, в мае, ГУВД призвало граждан заявлять о таксистах без лицензии, работающих на территории аэропорта.

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Бороться с нелегальными перевозками планируют и другими методами. Так, в марте Шавкат Мирзиёев принял постановление, согласно которому с 1 июля 2019 года физическим лицам предоставят право оказывать услуги такси.

В документе отмечается, что эта мера необходима для выведения из теневого сектора экономики лиц, которые занимаются частными перевозками без лицензии. При этом отменяется требование о нотариальном заверении договоров аренды легковых автомобилей, предназначенных для использования в качестве линейных такси.