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Налоговый комитет Узбекистана разобрался в ситуации с блогером Ашурбаевым

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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В ГНК также подчеркнули, что ведомство готово тесно работать с журналистами и блогерами, защищать их законные права и интересы.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) разобрался в ситуации с блогером Азизбеком Ашурбаевым.

На днях сотрудники ГНК встретились с молодым человеком, предложив ему разместить на странице в Instagram рекламу. Когда он получил деньги, они конфисковали его телефон, а также изменили пароль аккаунта в соцсети. Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов заявил, что ГНК следует изучить эту ситуацию и, если действия инспекторов были незаконными, принять меры, а Генпрокуратура назначила доследственную проверку — чтобы дать правовую оценку действиям сотрудников госорганов.

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Без загранпаспорта и телефона: Алламжонов встал на защиту блогера и фотографа
Государственный налоговый комитет разобрался в обстоятельствах инцидента. Выяснилось, что сотрудники Мирабадской налоговой инспекции О. Зияев и Ш. Хасанов действительно превысили свои должностные полномочия и "нарушили профессиональную этику работников налоговых органов".

В публикации на официальном сайте комитета отмечается, что для устранения допущенного Ашурбаевым правонарушения достаточно было провести с ним разъяснительную беседу, без изъятия личного мобильного телефона.

"За недостатки в профессиональной деятельности указанные сотрудники были освобождены от занимаемых должностей", — заявили в ГНК.

Кроме того, комитет собирается внедрить механизм урегулирования аналогичных спорных моментов с учетом юридических и этических аспектов.

В ведомстве также подчеркнули, что готовы тесно работать с журналистами и блогерами, поддерживать их деятельность, защищать их законные права и интересы.

Ранее в ГНК заявили, что теперь все блогеры в Узбекистане должны зарегистрироваться в качестве предпринимателей и платить подоходный налог, а если блогер не платит налоги, но зарабатывает на рекламе — вся его техника может быть изъята.

Теги:
соцсети, Узбекистан, увольнение, Государственный налоговый комитет, блогер



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