Шерзод Шерматов вновь раскритиковал прежнюю систему приема в школы

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Свыше 28 тысяч детей вынуждены учиться в других школах, несмотря на то, что они живут в микрорайонах "престижных" школ, заявил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

"Более 28 тысяч учеников в настоящее время вынуждены обучаться в других школах, несмотря на то, что они проживают в микрорайоне этих "престижных" школ!" — написал глава Минобра на своей странице в Facebook.

По его словам, основная причина такого положения — непрозрачная система приема в первый класс.

"Мест в этих школах не хватало детям из своих микрорайонов", — написал Шерматов.

Министр отметил, что новая система приема дает возможность детям из микрорайонов без проблем и трат поступать в эти "престижные" школы. "Раньше у них просто не было такой возможности".

Шерматов рассказал, что отныне детей из других микрорайонов будут принимать в такие образовательные учреждения только при наличии дополнительных мест.

Шерзод Шерматов объяснил новый порядок приема в школы >>>

Ранее глава министерства высказал мнение относительно нападок на директоров "престижных" школ. Он заступился за руководителей таких образовательных учреждений, заявив, что для решения проблемы нужно не наказывать их, а обеспечить нормальные условия работы, в частности, повысить зарплату.

Как устроить ребенка в школу – инструкция >>>