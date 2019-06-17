В Ташкенте помогли женщине, страдающей депрессией

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Специалисты Ташкента помогли женщине, страдающей депрессией, сообщает ГУВД.
"51-летняя женщина воспитала единственного сына, женила его на хорошей девушке и с радостью помогала молодым растить двух внуков, но однажды он познакомился с другой женщиной, которая настолько сильно вскружила ему голову, что он выгнал жену и детей из дома", - говорится в сообщении.
После этого случая мать мужчины впала в депрессию и приняла большое количество лекарственных препаратов. Ее чудом удалось спасти сотрудникам скорой помощи.
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Узнав об этой истории, инспекторы по вопросам женщин УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района провели с ней беседу и дали необходимые советы.
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По словам ГУВД, рекомендации психолога помогли женщине.
Напомним, депрессия является одним из распространенных психических расстройств. По оценкам, от нее страдает более 300 миллионов человек из всех возрастных групп.
Женщины в большей мере подвержены депрессии, чем мужчины. Имеются эффективные психологические и медикаментозные методы лечения депрессии.
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Депрессия является одним из приоритетных состояний, охватываемых Программой действий ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP). Целью Программы является содействие странам в расширении служб для лечения людей с психическими и неврологическими проблемами, а также проблемами, связанными с употреблением наркотиков и других веществ, проводимого работниками здравоохранения, не являющимися специалистами в области охраны психического здоровья.