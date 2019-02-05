Назван простой способ избавиться от депрессии

Медики проанализировали 16 исследований, авторы которых следили и за изменениями в диете и физиологии добровольцев, и за их настроением.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Избавиться от подавленного настроения и хронической депрессии может помочь здоровая диета. Такой вывод сделали британские медики, их статья опубликована в журнале Psychosomatic Medicine.

"Мы в очередной раз показали, что смена образа жизни может помогать людям бороться с плохим настроением и депрессией. В частности, наш анализ говорит о том, что особенно сильно этот эффект проявляется в том случае, если пациенты не только меняют диету, но и начинают заниматься спортом", — рассказал Брэндон Стаббс из Королевского колледжа Лондона.

По его словам, медики давно заметили, что многим страдающим от депрессии пациентам помогала диета или новый стиль жизни. поэтому он и его команда решили проверить, так ли это на самом деле. Эксперты проанализировали результаты экспериментов диетологов, которые проводились в последние годы.

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Врачи нашли 16 таких исследований, авторы которых параллельно следили и за изменениями в диете и физиологии добровольцев, и за их настроением. В них участвовало около 46 тысяч человек, часть из которых страдала от клинических форм депрессии.

Выяснилось, что связь между депрессией и диетой действительно существовала. Так, переход на средиземноморскую диету и десять других видов здоровой пищи помог примерно трети добровольцев избавиться от депрессии.

Любопытно, что такие изменения сильнее всего помогали женщинам, тогда как состояние многих мужчин ухудшалось. Каждый пятый из них впадал в еще более сильную депрессию после перехода на новую диету. Более того, диета и уровень физической активности почти не влияли на тревожные состояния, причина чего пока остается загадкой для ученых.

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"Вполне возможно, что у этого есть физиологические причины — правильная пища помогает сбросить лишний вес, что снижает уровень воспалений в организме и помогает нам меньше уставать. Все это, как мы знаем, тоже влияет на наше душевное здоровье", — заключает Джозеф Фирт, коллега Стаббса из Манчестерского университета.

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