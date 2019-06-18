Отдыхаем от жары: в Узбекистане похолодает

Узбекистан ждет сухая и не жаркая погода: 32-37 градусов днем и всего 15-20 ночью.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. После жарких ночей, Узбекистан, наконец, покинул зной. Теперь в республике установится умеренная погода, сообщает "Узгидромет".

По словам синоптиков, в течение всей недели территория Узбекистана будет находиться вне влияния активной фронтальной зоны, которая проходит севернее нашей страны по территории Казахстана и России.

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"В Узбекистане в этот период ожидается малооблачная, сухая и совсем не жаркая погода. Лишь 18 июня местами по республике возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температурный фон будет в пределах нормы и составит ночью 15-20 градусов, днем 32-37 градусов", – говорится в сообщении.

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Напомним, в начале июня Узбекистан накрыла стихия - ливни, град, гром и молния, которые сопровождались затоплениями и падающими деревьями.