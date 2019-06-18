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Как депутаты решают проблему нехватки коек в больницах Узбекистана

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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После истории с размещением больных на полу и погибшей из-за опоздавшей скорой пожилой женщины, депутаты обсудили пути решения проблем нехватки коек в клиниках.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса республики Узбекистан были обсуждены проблемы в системе скорой медицинской помощи, сообщает УзА.

Депутаты решили, что количество больных не соответствует количеству мест в районных и городских медицинских отделениях.

По мнению депутатов, по итогам анализов было решено подумать о едином подходе, а также нормативно-правовом документе при определении и выделении коек в медицинских учреждениях.

Известно, что сейчас определение коек осуществляется на основе временного устава, утвержденного приказом министра здравоохранения. Однако требования этого устава во многих случаях выполняются не полностью.

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Более того, действующий ныне устав сегодня морально устарел.

По данным Минздрава, сотрудники Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи ежедневно принимают около трех тысяч вызовов, осенью и зимой их количество превышает четыре тысячи.

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Ранее СМИ писали, что в Нишанском районе Кашкадарьинской области беременных женщин разместили на полу из-за нехватки мест в палатах. Минздрав разобрался в инциденте. В ведомстве рассказали, что должностные лица, допустившие такое халатное отношение к пациентом уже освобождены от должностей.

Напомним, что пару дней назад в социальных сетях распространилась информация о том, что в Ташкенте из-за опоздания скорой помощи скончалась пожилая женщина.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, медицинское оборудование, Медицина, здоровье



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