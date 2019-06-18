Зять Мирзиёева поделился очаровательным видео с дочерью Ранией

К этому часу ролик набрал почти 87 тысяч просмотров и более 23 тысяч лайков.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Отабек Умаров, младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, поделился в Instagram трогательным видео, на котором он танцует со своей дочерью Ранией.

На девочке пышное платье нежно-голубого цвета и корона.

"Моя принцесса Раниа", — подписал Умаров своей пост и добавил сердечко-эмодзи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Otabek Umarov (@otabek_muhammadalievich) 16 Июн 2019 в 2:43 PDT Умаров сделал репост с аккаунта shahulya . Возможно, это страничка его супруги Шахнозы.

К этому часу ролик набрал почти 87 тысяч просмотров и более 23 тысяч лайков. Подписчики умиляются и восхищаются теплыми отношениями отца и дочери.

"Нежные папины объятия — это и есть самые счастливые моменты жизни!" — отметила zaitova_galina.

"У меня тоже две дочки и один сын. Это счастье! Вот это наша родина, наш смысл жизни!" — написал olim_sulaymanov.

"Какой Вы счастливый отец! Рада за Вас!" — написала пользовательница под ником eteri59.

Ранее Умаров выложил в Instagram фотографию своей семьи. На снимке — он сам, его супруга Шахноза и три дочери.

До этого старшая дочь главы республики Саида поделилась фотографией, где президент готовит плов. За одну ночь снимок набрал более 40 тысяч лайков и стал самым обсуждаемым в Сети. На сегодняшний день его оценили 58,7 тысячи пользователей.

Плов от президента: как домашнее фото Мирзиёева покорило Сеть >>>