Зять Мирзиёева поделился очаровательным видео с дочерью Ранией

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Отабек Умаров, младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, поделился в Instagram трогательным видео, на котором он танцует со своей дочерью Ранией.
На девочке пышное платье нежно-голубого цвета и корона.
"Моя принцесса Раниа", — подписал Умаров своей пост и добавил сердечко-эмодзи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Нежные папины объятия — это и есть самые счастливые моменты жизни!" — отметила zaitova_galina.
"У меня тоже две дочки и один сын. Это счастье! Вот это наша родина, наш смысл жизни!" — написал olim_sulaymanov.
"Какой Вы счастливый отец! Рада за Вас!" — написала пользовательница под ником eteri59.
Ранее Умаров выложил в Instagram фотографию своей семьи. На снимке — он сам, его супруга Шахноза и три дочери.
До этого старшая дочь главы республики Саида поделилась фотографией, где президент готовит плов. За одну ночь снимок набрал более 40 тысяч лайков и стал самым обсуждаемым в Сети. На сегодняшний день его оценили 58,7 тысячи пользователей.
Плов от президента: как домашнее фото Мирзиёева покорило Сеть >>>