17:04 18 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Зять президента Узбекистана поделился семейным снимком в Instagram

Зять Мирзиёева поделился очаровательным видео с дочерью Ранией

Instagram
Общество
Получить короткую ссылку
48301

К этому часу ролик набрал почти 87 тысяч просмотров и более 23 тысяч лайков.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Отабек Умаров, младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, поделился в Instagram трогательным видео, на котором он танцует со своей дочерью Ранией.

На девочке пышное платье нежно-голубого цвета и корона.

"Моя принцесса Раниа", — подписал Умаров своей пост и добавил сердечко-эмодзи. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Otabek Umarov (@otabek_muhammadalievich)

Умаров сделал репост с аккаунта shahulya. Возможно, это страничка его супруги Шахнозы.
К этому часу ролик набрал почти 87 тысяч просмотров и более 23 тысяч лайков. Подписчики умиляются и восхищаются теплыми отношениями отца и дочери.

"Нежные папины объятия — это и есть самые счастливые моменты жизни!" — отметила zaitova_galina.

"У меня тоже две дочки и один сын. Это счастье! Вот это наша родина, наш смысл жизни!" — написал olim_sulaymanov.

"Какой Вы счастливый отец! Рада за Вас!" — написала пользовательница под ником eteri59.

Ранее Умаров выложил в Instagram фотографию своей семьи. На снимке — он сам, его супруга Шахноза и три дочери.

До этого старшая дочь главы республики Саида поделилась фотографией, где президент готовит плов. За одну ночь снимок набрал более 40 тысяч лайков и стал самым обсуждаемым в Сети. На сегодняшний день его оценили 58,7 тысячи пользователей. 

Плов от президента: как домашнее фото Мирзиёева покорило Сеть >>>

Теги:
дети, танец, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Юный горец-экскурсовод
Юный гид из Грузии покорил сердца туристов со всего мира
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054