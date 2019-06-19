Нацгвардия задержала женщин, пытавшихся остановить кортеж президента

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Национальная гвардия Узбекистана дала свой комментарий относительно пяти гражданок, задержанных за попытку остановить кортеж президента, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, что на днях в социальных сетях появилась информация об аресте женщин, которые хотели обратиться в Комитет женщин Узбекистана.

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По данным узбекскимх СМИ, двух женщин приговорили к трем суткам административного ареста, еще двух – к 10 суткам.

В пресс-службе Национальной гвардии заявили, что несколько девушек, собравшись у комитета женщин пытались остановить кортеж президента.

В свою очередь, военнослужащие объяснили, что скопление граждан в этом направлении не допускается, а для обращения к президенту существует установленный порядок. В ответ женщины стали оскорблять военнослужащих и отказались от выполнения требований.

В результате неправомерных действий, после процедуры дознания были применены административные санкции в отношении отдельных лиц, выдающих себя за "потерпевших", рассказали в пресс-службе.