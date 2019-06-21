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Подача документов в вузы

МИД объяснил, как попасть в филиал МГИМО в Ташкенте

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Министерство иностранных дел Республики Узбекистан опубликовал список необходимых документов для поступления в вуз.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. МИД Узбекистана рассказал, какие документы необходимо представить при поступлении в филиал МГИМО в Ташкенте.

Абитуриентам поступающим на программы бакалавриата и магистратуры необходимо предоставить заявление, анкету, Оригинал паспорта вместе с нотариально заверенным переводом, документ об образовании и заявление на нострификацию о признании в МГИМО иностранного документа об образовании.

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Также в университете попросят медицинские документы: 

  • справка с данными о хронических заболеваниях (форма 086-У);
  • сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
  • результат исследования на RW (сифилис);
  • результат исследования на гепатит В;
  • медицинское заключение о сделанных прививках, заверенное печатью медучреждения с указанием дат прививок;
  • заключение о рентгеновском флюорографическом исследовании.

С собой следует принести также 6 матовых фотографий размером 3×4.

Абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата будут обязаны пройти вступительные тестирования по русскому, английскому языку и математике.

С 15 июня по 1 июля можно подать документы по направлению бакалавриата "Бизнес-информатика", а  с с 15 июня по 20 июля - на программы магистратуры "Юриспруденция" и "Бизнес-информатика".

© Sputnik / Виталий Белоусов
МГИМО в Ташкенте начнет прием документов уже на этой неделе

Напомним, что недавно ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан как принималось решение об открытии филиала в столице Узбекистана. На Международном форуме выпускников МГИМО Торкунов рассказал, что в первую очередь принималась в расчет необходимость республики Узбекистан в квалифицированных кадрах.

Для эффективного привлечения инвестиций очень важно иметь грамотных профессионалов в сфере юриспруденции, которые сумеют работать и решать те задачи, о которых сегодня так подробно говорили на инвестиционных сессиях.

Теги:
подача документов, документы, Образование, поступление в университет, университеты, Университет, МГИМО



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