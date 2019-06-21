МИД объяснил, как попасть в филиал МГИМО в Ташкенте

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан опубликовал список необходимых документов для поступления в вуз.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. МИД Узбекистана рассказал, какие документы необходимо представить при поступлении в филиал МГИМО в Ташкенте.

Абитуриентам поступающим на программы бакалавриата и магистратуры необходимо предоставить заявление, анкету, Оригинал паспорта вместе с нотариально заверенным переводом, документ об образовании и заявление на нострификацию о признании в МГИМО иностранного документа об образовании.

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Также в университете попросят медицинские документы:

справка с данными о хронических заболеваниях (форма 086-У);

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;

результат исследования на RW (сифилис);

результат исследования на гепатит В;

медицинское заключение о сделанных прививках, заверенное печатью медучреждения с указанием дат прививок;

заключение о рентгеновском флюорографическом исследовании.

С собой следует принести также 6 матовых фотографий размером 3×4.

Абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата будут обязаны пройти вступительные тестирования по русскому, английскому языку и математике.

С 15 июня по 1 июля можно подать документы по направлению бакалавриата "Бизнес-информатика", а с с 15 июня по 20 июля - на программы магистратуры "Юриспруденция" и "Бизнес-информатика".

Напомним, что недавно ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан как принималось решение об открытии филиала в столице Узбекистана. На Международном форуме выпускников МГИМО Торкунов рассказал, что в первую очередь принималась в расчет необходимость республики Узбекистан в квалифицированных кадрах.

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