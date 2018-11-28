Узбекистан переходит на новую систему работы патронажной службы

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Узбекистане внедрят трехэтапную систему патронажной службы, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
"Медицинская патронажная служба имеет огромное значение в профилактике заболеваний и охране здоровья народа. Если работа в этом направлении будет налажена на уровне требований времени, то в обществе можно будет предотвратить немало медико-социальных проблем", — отметила заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова.
Патронажные работы планируется осуществлять в три этапа. На первом этапе каждые полгода будут проводить перепись населения — чтобы определить, кто нуждается в патронажной службе. На втором этапе с участием патронажной медсестры, врача общего профиля и врача узкой специальности для граждан будут проводить целевые мероприятия.
На третьем этапе работникам первичных медико-санитарных систем будут помогать сотрудники лечебных учреждений и специализированных научно-практических центров областного и республиканского уровней. Специалисты определят, какое лечение необходимо больным — стационарное или амбулаторное.
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Напомним, в середине ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил семейную поликлинику в Нукусе. Во время беседы с врачами он отметил, что наряду с качественным обслуживанием жителей необходимо охватить население патронажем, знать настроение каждого жителя.