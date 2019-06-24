UzAirways планирует запустить рейс до Мюнхена

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. UzAirways намерена запустить прямой рейс до Мюнхена с апреля 2020 года, сообщил директор коммерческого департамента национальной авиакомпании Шухрат Худайкулов.
"Сейчас прорабатывается вопрос открытия рейса на Мюнхен, это будет с апреля следующего года. Такие сроки связаны с сезонностью полетов", — цитирует Худайкулова Podrobno.uz.
Шухрат Худайкулов также отметил, что компания активно развивает направление на Джакарту.
"Сейчас там два рейса в неделю через Куала-Лумпур (Малайзия). Мы в дальнейшем планируем разделить эти рейсы и выполнять их отдельно и в Куала-Лумпур, и в Джакарту. При этом число рейсов только в Джакарту намерены довести до четырех в неделю", — сказал он.
Ранее авиакомпания объявила о возобновлении чартерных рейсов по маршруту Ташкент – Хабаровск – Ташкент с 8 июля. Прямого авиасообщения между городами не было с июля прошлого года.