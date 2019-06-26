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Киев

Суд в Киеве избавил два проспекта от имен националистов

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Ранее в Харькове вернули историческое название проспекту Петра Григоренко — до переименования он носил имя маршала Георгия Жукова.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов, Московского и Ватутина, названных именами лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Киевсовета Юрия Сиротюка.

© Sputnik / Михаил Маркив
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Однако орган местного самоуправления намерен стоять на своем. Сиротюк заявил, что на решение суда будет подана апелляция, "а если нужно и в Верховный суд".

Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

Проспект решили назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии* Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.

Ранее в Харькове вернули историческое название проспекту Петра Григоренко, который до переименования носил имя Георгия Жукова — выдающегося советского военачальника, маршала Советского Союза.

© Ruptly .
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На Украине уже четыре года действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду символики СССР. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Украинский институт национальной памяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", а потому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал широкий резонанс в обществе, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — боевое крыло Организации украинских националистов*, запрещена в России.

Теги:
суд, СССР, национализм, Украина, Киев



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