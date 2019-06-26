Суд в Киеве избавил два проспекта от имен националистов

Ранее в Харькове вернули историческое название проспекту Петра Григоренко — до переименования он носил имя маршала Георгия Жукова.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов, Московского и Ватутина, названных именами лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Киевсовета Юрия Сиротюка.

Однако орган местного самоуправления намерен стоять на своем. Сиротюк заявил, что на решение суда будет подана апелляция, "а если нужно и в Верховный суд".

Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

Проспект решили назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии* Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.

Ранее в Харькове вернули историческое название проспекту Петра Григоренко, который до переименования носил имя Георгия Жукова — выдающегося советского военачальника, маршала Советского Союза.

На Украине уже четыре года действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду символики СССР. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Украинский институт национальной памяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", а потому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал широкий резонанс в обществе, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — боевое крыло Организации украинских националистов*, запрещена в России.