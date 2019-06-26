Суд в Киеве избавил два проспекта от имен националистов

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов, Московского и Ватутина, названных именами лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Киевсовета Юрия Сиротюка.
Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.
Проспект решили назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии* Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.
Ранее в Харькове вернули историческое название проспекту Петра Григоренко, который до переименования носил имя Георгия Жукова — выдающегося советского военачальника, маршала Советского Союза.
Украинский институт национальной памяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", а потому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал широкий резонанс в обществе, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.
* Украинская повстанческая армия (УПА) — боевое крыло Организации украинских националистов*, запрещена в России.