Сквозь фейки к звездам: кто требует освобождения Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В узбекских социальных сетях стали массово появляться сообщения, посвященные осужденной Гульнаре Каримовой. Кто-то признавался ей в любви, иные — желают здоровья, а третьи — надеются на ее скорое освобождение.
Дочь Гульнары Каримовой Иман активно освещала каждый пост в своем Instagram. Некоторые СМИ подхватили информацию, наперебой сообщая, что "звезды требуют освобождения Каримовой". Впрочем, как выяснил Sputnik Узбекистан, не все так однозначно.
Звезды
Действительно, некоторые представители шоу-бизнеса республики выразили свою поддержку Каримовой. Среди них юмористка Халима Ибрагимова, разместившая в своем аккаунте пост, но через некоторое время удалившая это сообщение. Артистка пожелала Каримовой сил и здоровья и выразила надежду на ее скорое возвращение домой, к детям.
Известный узбекский музыкант и солист группы Bojalar написал, что скучает по старшей дочери первого президента. Джахонгир Позилжонов выставил в сети фотографию с Гульнарой Каримовой.
Фейки
Ряд СМИ, публикуя скриншоты со страниц знаменитостей, приняли этот "флешмоб" за "народную инициативу". При этом на каждом таком сообщении в Instagram был отмечен аккаунт дочери Каримовой Иман.
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Однако некоторые профили "селебрити" оказались просто фейками, а звезды даже не знали, что от их имени публикуют "посты поддержки".
Sputnik разобрал три подобных примера. В официальных аккаунтах певицы или актрисы нет сообщений о Каримовой, а вот на абсолютно идентичных, но не принадлежащих знаменитостям, появляются публикации в поддержку осужденной.
Вот сравнение двух аккаунтов известной актрисы Шахзоды Матчановой.
Такая же ситуация повторилась и с профилем певицы и актрисы Райхон.
Позднее большинство из этих фейковых страниц были переименованы в "фан сообщества", а где-то подобные посты просто пропали. Впрочем, этого оказалось достаточным для того, чтобы отдельные издания записали в ряды сторонников Каримовой звезд эстрады, которые ничего не размещали в ее поддержку и даже не знали об этой акции.
Sputnik Узбекистан удалось связаться в социальных сетях с актрисой Джамилей Гафуровой, которая заявила, что не имеет отношения к появившимся в Сети публикациям от ее имени.
Сразу после общения с редакцией Гафурова на своей официальной странице в Instagram рассказала своим поклонникам, что не причастна к акции поддержки Каримовой, выложив страницу-клон в Stories.
Комментариев от представителей "Узбекконцерта" на эту тему получить не удалось, как и ответов от других представителей шоу-бизнеса, поддержавших старшую дочь первого президента или тех, кого "записали" в защитники Каримовой через неофициальные аккаунты.
Уголовные дела Гульнары Каримовой
В настоящее время старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова отбывает наказание сразу по двум уголовным делам. Кроме того, идет процедура по возвращению активов Каримовой в размере 133 миллиона долларов в Узбекистан.
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Следствием было установлено, что данные средства добыты незаконно, а потом "отмыты" за границей, по большей части в Швейцарии. Всего в рамках уголовного дела, которое длиться больше 6 лет, было заморожено около 784 миллионов долларов.