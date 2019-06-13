Узбекистанцы обиделись на "короткометражку" Ксении Собчак

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Ксения Собчак снова вспоминает Узбекистан. На этот раз телеведущая выложила видеоролик, который назвала "короткометражкой "Одиночество в толпе" в своем Instagram.
На видео Ксения Собчак стоит в толпе узбекских женщин, одетых в национальную одежду, которые проходят мимо нее.
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В комментариях под записью российскую телеведущую тут же раскритиковали.
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"Меня очень сильно обидело Ваше поведение, как будто вы увидели кого-то чудовищного, или как будто в джунглях. Там (в Узбекистане - прим.ред) нет такого особо страшного ничего, люди там обычные, скромные, и так себя вести человеку умному и с высоким потенциалом считаю глупо. Почему же Вы себя так не вели в Африке?! Глупо с Вашей стороны вышло!!!", - пишет пользователь.
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Многие пользователи также стали защищать узбекистанцев, обращая внимание на то, что они никогда не оставят на улице, всегда накормят и уложат спать.
"Они не толпа, они даже внимание на тебя не обращают", - пишет другой пользователь.
"Скорее, не "одиночество в толпе", а "разные миры" по всем направлениям...", - добавил мужчина.
Напомним, после того, как Ксения Собчак посетила Узбекистан, известная российская телеведущая продолжает писать о республике и выкладывать фотографии из своего путешествия в Instagram.
В последнем посте Собчак поделилась своими теплыми чувствами к этой стране, назвав Узбекистан "Восточной сказкой" и поблагодарив за радушие.
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Ранее известная телеведущая нашла себе новых подружек в Узбекистане и объявила о том, что у нее началась "новая жизнь".
Ксения Собчак побывала в Самарканде. Блогер обошла несколько сувенирных лавок, где выбрала себе сюзане, посетила мечеть Тилля Кари на площади Регистан и выложила много снимков в социальные сети.