Узбекистанцы обиделись на "короткометражку" Ксении Собчак

Пользователи соцсетей критикуют видео Ксении Собчак, напоминая о том, что жители Узбекистана и она - это "совсем разные миры", а не "одиночество в толпе", как написала сама телеведущая.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Ксения Собчак снова вспоминает Узбекистан. На этот раз телеведущая выложила видеоролик, который назвала "короткометражкой "Одиночество в толпе" в своем Instagram.

На видео Ксения Собчак стоит в толпе узбекских женщин, одетых в национальную одежду, которые проходят мимо нее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 12 Июн 2019 в 6:12 PDT

В комментариях под записью российскую телеведущую тут же раскритиковали.

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"Меня очень сильно обидело Ваше поведение, как будто вы увидели кого-то чудовищного, или как будто в джунглях. Там (в Узбекистане - прим.ред) нет такого особо страшного ничего, люди там обычные, скромные, и так себя вести человеку умному и с высоким потенциалом считаю глупо. Почему же Вы себя так не вели в Африке?! Глупо с Вашей стороны вышло!!!", - пишет пользователь.

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Многие пользователи также стали защищать узбекистанцев, обращая внимание на то, что они никогда не оставят на улице, всегда накормят и уложат спать.

"Они не толпа, они даже внимание на тебя не обращают", - пишет другой пользователь.

"Скорее, не "одиночество в толпе", а "разные миры" по всем направлениям...", - добавил мужчина.

Напомним, после того, как Ксения Собчак посетила Узбекистан, известная российская телеведущая продолжает писать о республике и выкладывать фотографии из своего путешествия в Instagram.

В последнем посте Собчак поделилась своими теплыми чувствами к этой стране, назвав Узбекистан "Восточной сказкой" и поблагодарив за радушие.

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Ранее известная телеведущая нашла себе новых подружек в Узбекистане и объявила о том, что у нее началась "новая жизнь".

Ксения Собчак побывала в Самарканде. Блогер обошла несколько сувенирных лавок, где выбрала себе сюзане, посетила мечеть Тилля Кари на площади Регистан и выложила много снимков в социальные сети.