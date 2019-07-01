Узбекская молодежь сможет пройти стажировки на предприятиях Германии

В настоящее время в Германии находится первая группа магистрантов узбекских ВУЗов, проходящих трехмесячную стажировку в ведущих немецких компаниях.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. С сегодняшнего дня запущена программа стажировок узбекской молодежи на предприятиях Германии, сообщает правительство Узбекистана.

Данная программа стажировок является пилотным проектом, претворенным в жизнь по инициативе посольства Узбекистана в ФРГ и Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ).

Цель проекта – оказание содействия в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных конкурировать на международном уровне, а также обмен опытом и передовыми практиками, передача ноу-хау и создание партнерских отношений для развития взаимовыгодного сотрудничества между представителями бизнес-кругов Узбекистана и Германии.

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На днях узбекские магистранты, находящиеся в различных городах Германии, посетили Посольство Узбекистана в Берлине, где организаторы и участники этого уникального образовательного проекта поделились своими впечатлениями о приобретенных знаниях и навыках, своих планах по применению полученного опыта в Узбекистане.

Напомним, в мае совершил свой рабочий визит в Узбекистан президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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В ходе визита состоялись переговоры на высшем уровне в духе традиционной дружбы, открытости и взаимопонимания. Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с представителями германских организаций, функционирующих в Узбекистане, принял участие в "круглом столе" деловых кругов двух стран, церемонии открытия памятника Иоганна Вольфганга Гёте и наградил двух узбекистанцев – переводчика посольства Германии в Узбекистане Мукаррам Каримову и учителя немецкого языка Лидию Осину из города Маргилан орденом Bundesverdienstkreuz ("За заслуги перед Федеративной Республикой Германия").