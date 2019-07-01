13:03 01 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Шохжахон Эргашев

СМИ: боксер Шохжахон Эргашев попал в ДТП в Москве

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0

По информации СМИ, сейчас Эргашев находится в больнице, до него не могут дозвониться журналисты.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. В Москве узбекский боксер Шохжахон Эргашев попал в ДТП, сообщают узбекские СМИ.

По информации, инцидент произошел 29 июня, сейчас спортсмен находится в больнице.

Как в Ташкенте встречали боксера-победителя >>

Также пользователи Сети заметили, что сам Эргашев давно не выходит в социальные сети, также до него не могут дозвониться журналисты.

Боксер родился: Эргашев — о пути из маленького кишлака к встрече с кумиром >>

Напомним, в марте этого года боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев, одержавший недавно 16-ю победу на профессиональном ринге, рассказал, как он пришел в этот вид спорта и на кого равнялся.

По его словам, в детстве он больше всего мечтал быть похожим на Майка Тайсона, Заба Джуду, Флойда Мейвезера.

Теги:
Происшествие, Москва, Москва, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, авария, ДТП, боксер, Бокс, Спортсмен, спорт, Шохжахон Эргашев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии
Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика
Завернутого в пластиковый пакет ребенка спасли в США
Ужасная находка: в США нашли завернутого в пластиковый пакет младенца
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054