СМИ: боксер Шохжахон Эргашев попал в ДТП в Москве

По информации СМИ, сейчас Эргашев находится в больнице, до него не могут дозвониться журналисты.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. В Москве узбекский боксер Шохжахон Эргашев попал в ДТП, сообщают узбекские СМИ.

По информации, инцидент произошел 29 июня, сейчас спортсмен находится в больнице.

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Также пользователи Сети заметили, что сам Эргашев давно не выходит в социальные сети, также до него не могут дозвониться журналисты.

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Напомним, в марте этого года боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев, одержавший недавно 16-ю победу на профессиональном ринге, рассказал, как он пришел в этот вид спорта и на кого равнялся.

По его словам, в детстве он больше всего мечтал быть похожим на Майка Тайсона, Заба Джуду, Флойда Мейвезера.