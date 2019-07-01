СМИ: боксер Шохжахон Эргашев попал в ДТП в Москве

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. В Москве узбекский боксер Шохжахон Эргашев попал в ДТП, сообщают узбекские СМИ.
По информации, инцидент произошел 29 июня, сейчас спортсмен находится в больнице.
Как в Ташкенте встречали боксера-победителя >>
Также пользователи Сети заметили, что сам Эргашев давно не выходит в социальные сети, также до него не могут дозвониться журналисты.
Боксер родился: Эргашев — о пути из маленького кишлака к встрече с кумиром >>
Напомним, в марте этого года боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев, одержавший недавно 16-ю победу на профессиональном ринге, рассказал, как он пришел в этот вид спорта и на кого равнялся.
По его словам, в детстве он больше всего мечтал быть похожим на Майка Тайсона, Заба Джуду, Флойда Мейвезера.