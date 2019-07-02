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Последствия схода селевого потока

МЧС Узбекистана объявило об угрозе схода селей

© Sputnik / Анатолий Устиненко
Общество
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Министерство просит граждан соблюдать меры предосторожности.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. МЧС Узбекистана предупредило об угрозе схода селевых потоков в пяти областях республики 3 июля.

Речь идет о предгорных и горных районах Ташкентской, Джизакской, Наманганской и Ферганской областей, уточняется в публикации на официальном сайте ведомства.

Граждан просят соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций нужно звонить по номеру 10-50.

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В апреле селевые потоки повредили около 90 домов в четырех областях в центральной и южной части страны. В результате ЧС также затопило приусадебные участки и хозяйственные площади.

Теги:
Узбекистан, селевые потоки, МЧС Узбекистана



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