Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О персональных данных", сообщает УзА.

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области персональных данных.

Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Персональные данные узбекистанцев теперь под защитой >>

Государственный центр персонализации при Кабинете Министров определен в качестве уполномоченного государственного органа в области персональных данных.

"Предоставление персональных данных органам государственного управления осуществляется безвозмездно. При этом базы персональных данных подлежат регистрации в Государственном реестре баз персональных данных", - говорится в сообщении.

В конце июня сенат Узбекистана утвердил закон, в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома.

В законе устанавливаются базовые принципы и условия обработки персональных данных граждан. А именно, запрещается интересоваться сведениями о национальности, религиозных или политических убеждениях, личной жизни или судимостях субъекта.

СМИ сообщили об утечке данных 900 тысяч россиян >>

Доступ к этим данным может быть предоставлен только в рамках уголовных дел и мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Защита персональных данных пользователей является одним из ключевых задач международной повестки. Недавно, результате утечки, личные данные около 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе.

Персональные данные – это зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность его идентификации.