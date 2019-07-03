Законопроект о мирном атоме прошел третье чтение

Теперь документ будет передан на одобрение в Сенат, а затем — на подпись президенту.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в третьем чтении проект закона "Об использовании атомной энергии в мирных целях", сообщили в пресс-службе "Узатома".

Документ определяет правовые основы для эффективной работы вновь вводимых государственных институтов и систем обеспечения безопасности в области использования атомной энергии.

Законопроект предусматривает следующие принципы использования атомной энергии: приоритет защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды; обеспечение безопасности; доступность информации; запрет на производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств.

Проект закона разрабатывался с учетом опыта других стран, которые успешно используют атомную энергию. Это Россия, США, Франция, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Канада, Великобритания, Швеция и другие. Также учитывались рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Теперь документ будет передан на одобрение в верхнюю палату парламента, а затем — на подпись президенту.

Напомним, компания "Атомстройэкспорт", входящая в состав "Росатома", 29 июня приступила ко второму этапу инженерно-изыскательских работ на площадке вблизи озера Тузкан в Джизакской области — это место было выбрано приоритетным для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале утвердил концепцию развития атомной энергетики в республике на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.