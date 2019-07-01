Стартовал второй этап строительства АЭС в Узбекистане

Процесс будет находиться под контролем соответствующих министерств и ведомств республики.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Компания "Атомстройэкспорт", входящая в состав "Росатома", 29 июня приступила ко второму этапу инженерно-изыскательских работ на площадке вблизи озера Тузкан в Джизакской области — это место было выбрано приоритетным для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане.

Там планируется провести геофизические и сейсмологические работы, сообщили в пресс-службе "Узатома".

"Специалисты изучат результаты геологических и геофизических изысканий, на основе которых и будет продолжена работа по разработке технического проекта атомной электростанции, которая впервые будет построена в Узбекистане", — отметили в агентстве.

Процесс изыскательных работ будут контролировать соответствующие министерства и ведомства республики.

В сентябре прошлого года премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" собирается построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

В мае Министерство энергетики Узбекистана подписало с "Росатомом" "дорожную карту" по реализации второго этапа строительства АЭС, включающего в себя этапы подготовки и согласования контрактов по реализации проекта.

Ранее генеральный директор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале утвердил концепцию развития атомной энергетики в республике на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.