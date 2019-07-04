В Сергелийском районе начали устанавливать "умные" счетчики

К 2021 году планируется оснастить такими счетчиками всех потребителей в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. С сегодняшнего дня, 4 июля, в Сергелийском районе Ташкента начнется работа по внедрению автоматизированной системы учета и контроля потребления электрической энергии, сообщает УзА.

Так называемые умные счетчики уже устанавливаются в Юнусабадском, Олмазарском, Шайхантахурском, Учтепинском и Мирабадском районах.

В одном из районов Ташкента введут нормы потребления электричества и газа >>

К концу 2019 года планируется установка таких счетчиков во всех районах Ташкента - около 1,5 миллионов, а к концу 2021 оснастить умными механизмами абсолютно всех потребителей.

Нормы потребления электричества: что об этом следует знать >>

Издание отмечает, что установка осуществляется бесплатно, за счет средств компании. В среднем на каждого потребителя расходуется 770 000 сумов.

Напомним, в Узбекистане с 1 июня вступил в силу повышение тарифов на природный и сжиженный газ и электроэнергию.

Киловатты и рабочие места, или Сколько АЭС нужно Узбекистану >>

Также известно, что с 2023 года Узбекистан заморозит тарифы на электроэнергию минимум на три года.

В ходе разработки нового механизма планируется предусмотреть, чтобы в нем отсутствовали возможности создания дискриминационного подхода к формированию тарифов, а сами тарифы не были подвержены необоснованному политическому влиянию.

Снова повышение: в Узбекистане с 1 июня новые цены на газ и электричество >>

В ноябре прошлого года цены на электроэнергию выросли с 228,6 до 331 сума за 1 кВт/ч, а в июне 2019-го ожидается повышение до 370 сумов.