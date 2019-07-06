Шахноза Мирзиёева рассказала об открытии трех детских центров

При поддержке компании "Лукойл" в регионах будет создано более 400 дополнительных мест для детей с особенностями физического и умственного развития.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Подписано соглашение между Министерством дошкольного образования и компанией "Лукойл" о строительстве нескольких дошкольных организаций в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

В Нукусе обговорили реализацию совместного проекта и подписали соответствующие документы. В соглашении речь идет о строительстве трёх новых дошкольных образовательных организаций. Они будут располагаться в Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.

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Благодаря этому, в регионах будет создано 550 дополнительных мест: 250 мест в Бухаре, 150 мест в Карши и 150 — в Ташкентской области.

Отмечается, что Бухарская ДОО станет организацией общего типа, а две другие — многопрофильными специализированными организациями с реабилитационными центрами. Помимо воспитанников, эти реабилитационные центры будут ежегодно принимать по 5-7 тысяч детей, нуждающихся в оздоровительных процедурах.

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Прототипом для проектов в Карши и Ташкентской области выступит нукусская СДОО с реабилитационным центром "Имкон". В проекте объединены дошкольное образовательное и медицинское учреждения для детей с особенностями физического и умственного развития. В новых ДОО будут располагаться современные залы ЛФК и физиотерапии, массажные кабинеты, сенсорная комната, комната развития мелкой моторики, социально-бытовой адаптации, музыкальной и арт-терапии, а также кабинеты врачей.

"Во время открытия первой в Узбекистане ДОО с реабилитационным центром "Имкон" мы пообещали, что подобные дошкольные организации появятся и в других регионах республики", - рассказала руководитель проекта Шахноза Мирзиёева.

Мирзиёева отметила, что данное соглашение позволит оказать раннюю помощь и включить в социокультурную среду детей с особыми потребностями в Кашкадарьинской и Ташкентской областях. Они получат возможность не сидеть дома, а общаться, познавать мир, развиваться и адаптироваться, а это первый шаг к полноценной жизни, в которой ограничение здоровья не станет ограничением возможностей ребенка.

Ранее в Нукусе состоялось торжественное открытие первого в Узбекистане специализированного дошкольного учреждения с реабилитационным центром.