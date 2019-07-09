Эстафета военных медиков впервые пройдет в Узбекистане

В прошлом году сборная команда Минобороны Узбекистана, принимая участие в АрМИ, заняла шестое место.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Конкурс "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр-2019 впервые пройдет в Узбекистане, он состоится в августе на горном полигоне "Фориш" в Джизакской области, сообщает Минобороны Узбекистана.

"В эти дни также продолжается интенсивная подготовка мест проведения и учебная-материальной базы полигона "Фориш" к грядущим соревнованиям, который оснащаются всеми необходимыми средствами, техниками и удобствами", - добавили в Минобороны.

В прошлом году сборная команда Минобороны Узбекистана, принимая участие в АрМИ сразу в 12 направлениях, в общекомандном зачете заняла шестое место.

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Напомним, Военнослужащие Минобороны Узбекистана в этом году впервые приняли участие в состязаниях по танковому биатлону, которые прошли в рамках V Армейских международных игр.

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Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.