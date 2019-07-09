12:00 09 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
РабоПациент во время медосмотра у отоларинголога

Эстафета военных медиков впервые пройдет в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0

В прошлом году сборная команда Минобороны Узбекистана, принимая участие в АрМИ, заняла шестое место.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Конкурс "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр-2019 впервые пройдет в Узбекистане, он состоится в августе на горном полигоне "Фориш" в Джизакской области, сообщает Минобороны Узбекистана.

"В эти дни также продолжается интенсивная подготовка мест проведения и учебная-материальной базы полигона "Фориш" к грядущим соревнованиям, который оснащаются всеми необходимыми средствами, техниками и удобствами", - добавили в Минобороны.

В прошлом году сборная команда Минобороны Узбекистана, принимая участие в АрМИ сразу в 12 направлениях, в общекомандном зачете заняла шестое место.

Узбекистан впервые за 12 лет примет участие во Всемирных военных играх >>

Напомним, Военнослужащие Минобороны Узбекистана в этом году впервые приняли участие в состязаниях по танковому биатлону, которые прошли в рамках V Армейских международных игр.

Узбекские военные впервые примут участие в "Танковом биатлоне" на АрМИ >>

Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

Теги:
военные, Узбекистан, Узбекистан, Минобороны Узбекистана, Армия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
ТОП-10: какая нация признана самой сексуальной - фото
Зеленский официально попросил Путина о встрече – видео
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому
Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054