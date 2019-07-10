Прием в первый класс в Ташкенте: Минобр ответил на самые частые вопросы

В министерстве объяснили, как узнать, к какой школе относится микроучасток, и что делать ташкентцам с временной пропиской.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана ответило на самые распространенные вопросы о приеме детей в первый класс в Ташкенте.

В какие школы можно сдать документы через центры госуслуг

Такая возможность доступна при поступлении в 81 государственную школу:

Алмазарский район — №№ 159, 191, 233, 242, 243, 249, 298;

Бектемирский район — №№ 289, 290, 291, 293;

Мирабадский район — №№ 31, 60, 94, 110, 125, 263;

Мирзо-Улугбекский район — №№ 35, 50, 64, 71, 187, 210, 279;

Сергелийский район — №№ 6, 7, 300;

Учтепинский район — №№ 38, 44, 74, 75, 107, 228, 238;

Чиланзарский район — №№ 101, 103, 164, 168, 178, 184, 195, 217, 280;

Шайхантахурский район — №№ 19, 34, 42, 59, 169, 180, 314;

Юнусабадский район — №№ 5, 17, 43, 51, 86, 97, 98, 235, 246, 257, 260, 272, 302, 313;

Яккасарайский район — №№ 89, 91, 144, 160;

Яшнабадский район — №№ 61, 145, 151, 152, 166, 282, 307;

три специализированные школы в Мирзо-Улугбекском районе (профильного трудового образования, астрономии, физики, математики и информатики, филологических наук) и по одной в Учтепинском (иностранных языков), Юнусабадском (естественных наук) и Алмазарском (точных наук) районах при Министерстве народного образования.

Для поступления в другие 228 образовательных учреждений нужно сдавать документы непосредственно в них.

Как узнать, к какой школе относится ваш микроучасток

Это можно сделать на сайте qabul.uzedu.uz, в центрах госуслуг и в образовательных учреждениях.

Когда появится информация о дополнительных квотах

После 1 августа. До этого времени места распределяют между семилетними детьми – жителями микроучастков школ.

Что делать ташкентцам с временной пропиской

Сдавать документы в 228 государственных школ и 40 негосударственных.

Если в школе по микроучастку нет русскоязычного класса

Его откроют. Если такой возможности не будет, родителям следует обратиться в Главное управление народного образования Ташкента. Ребенка бесплатно направят в ближайшую школу с русскоязычным классом.

Может ли ребенок поступить в школу, где учится его старший брат или сестра

Если брат или сестра будущего первоклассника учится в школе, которая не входит в утвержденный список из 81 образовательного учреждения, ребенка примут в нее на основании постановления кабмина "Об утверждении положения об общем среднем образовании" от 15 марта 2017 года. Родители могут обратиться напрямую в эти школы.

Если же речь идет о школе из отдельного списка, детей примут в них только по дополнительной квоте после завершения приема по основной — при наличии свободных мест.

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