В ближайшие дни в Узбекистан придет аномальная жара

Из-за воздушного потока из Ирана через Туркменистан, в Узбекистане столбик термометра может поднять свыше 45 градусов.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. С 11 по 18 июля в Узбекистан придет очень горячий воздушный поток из Ирана через Туркменистан, сообщает "Узгидромет".

В эти дни ожидается очень жаркая погода с температурой воздуха на 5-7 градусов выше среднемноголетних значений.

"В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-42 градусов, по югу и пустынной зоне – до 43-45 градусов", – говорится в сообщении.

Также 11-18 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

Напомним, мы уже писали о том, что с 10 июля температура воздуха ночью составит +24...+27, днем +39... +42, что на 5-7 градусов выше значений за историю метеонаблюдений.

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Аномальная жара в республике влияет на движение поездов: на некоторых железнодорожных рейсах в начале июля было введено ограничение скорости по направлениям "Самарканд-Бухара" и "Бухара-Хива".

Важно помнить, как защититься от зноя, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

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Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратиться к врачу — может понадобиться корректировка лекарственной терапии. И обязательно следить за давлением.

Всем без исключения нужно пить больше воды, носить головные уборы, чаще принимать прохладный душ, носить легкую одежду из натуральных тканей.