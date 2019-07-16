ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В ночь со вторника на среду (с 16 на 17 июля) произойдет частное затмение Луны, которое будет видно на всей территории Узбекистана, сообщает Академия наук республики.

"Три небесных тела – Солнце, Земля и Луна оказываются на одной линии и тень Земли попадает на поверхность Луны", - говорится в сообщении.

Затмение начнется в 01:01 по ташкентскому времени на всей территории Узбекистана, когда тень Земли начинает покрывать диск Луны.

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В 2:30 начнется максимальная фаза затмения, когда 66% поверхности Луны закроется тенью.

Академия наук Узбекистана Лунное затмение можно увидеть в ночь на среду в Ташкенте

В отличие от солнечных затмений, когда части диска Солнца не видно, во время лунного затмения Луна остается видимой на протяжении всего затмения. Только по мере того, как тень надвигается на Луну, она становится красновато-коричневой.

Академия наук Узбекистана Лунное затмение можно увидеть в ночь на среду в Ташкенте

Напомним, в конце июля 2018 года жители Земли наблюдали одно из самых захватывающих астрономических явлений - Кровавую Луну. Ташкентцам в это раз и повезло и не повезло одновременно.

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С погодой узбекистанцам повезло - в Ташкенте этой ночью абсолютно ясно и ничего не мешало наблюдению за небесным телом. А вот "кровавый" эффект за счет широты, на которой расположена узбекская столица, получился относительно смазанным.

В Намангане спутник Земли выглядел еще эффектнее, так что те, ко не спал в этот поздний час могли наблюдать на небе "кровавую" Луну.