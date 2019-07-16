UzAirways открыла рейсы из Ташкента в Тбилиси

Прямое авиасообщение между Узбекистаном и Грузией отсутствовало с момента развала СССР.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 16 июля открыла авиасообщение с Грузией по маршруту "Ташкент-Тбилиси", сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Сегодня в 15.50 из Ташкента вылетел первый рейс "Узбекских авиалиний" в Тбилиси", - сказал представитель авиакомпании.

По данным НАК, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Полеты осуществляются по следующему графику:

Вторник: HY-745 Ташкент 15:50 – Тбилиси 18:30

HY-746 Тбилиси 19:30 – Ташкент 23:50

Пятница: HY-745 Ташкент 08:00 – Тбилиси 10:40

HY-746 Тбилиси 11:40 – Ташкент 16:00

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что узбекская сторона также обратилась к авиационным властям Грузии о возможном предоставлении "Узбекским авиалиниям" "пятой степени свободы воздуха". Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя государствами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

По словам представителя UzAirways, авиакомпания могла бы обеспечить перевозку российских туристов, прежде всего, из регионов Сибири и Дальнего Востока.

"Пока с учетом количества рейсов, это незначительное число. Много желающих посетить Грузию и в самом Узбекистане, уже отмечается внутренний всплеск спроса на билеты", — добавил собеседник.

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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.