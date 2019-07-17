Молодые люди за свой счет купили все необходимое и решили избавить других водителей от плохих дорог.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Жители Самарканда самостоятельно решили избавиться от дорожных ям, сообщает Zarnews.

Zarnews В Самарканде ребята сами решили ремонтировать дороги - фото

В Сеть просочились снимки молодых людей, которые начали ремонт на улице Сартепа своими руками.

Мирзиёев поручил повысить качество автодорог >>

По словам издания, они за свой счет купили все необходимое и решили избавить других водителей от плохих дорог.

"Из-за этих ям часто люди попадают в ДТП. Мы решили сами сделать все. Нужно приносить пользу городу", — рассказали ребята.

Напомним, в начале июля узбекистанцы в группе Facebook "Водители Ташкента" предложили перечислять часть денег, которые поступают от штрафов за нарушение ПДД, заснятых активистами, на ремонт дорог.

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Таким образом, по их мнению, можно "убить двух зайцев" - и порядок навести, и дороги починить.

Еще в июне этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил повысить качество автодорог и рекомендовал внедрить немецкий опыт в деятельность Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.