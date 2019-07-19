Новый закон "О туризме" в Узбекистане: бессрочные лицензии и сертификаты

Теперь, согласно закону, туроператоры и турагенты официально занимаются туристической деятельностью на основании лицензии, которая выдается без ограничения срока действия.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О туризме", согласно которому в стране будут созданы туристические информационные центры, предоставляющие физическим и юридическим лицам информацию об объектах туризма, а также пропагандирующие их, сообщает "Узбектуризм".

Теперь, согласно закону, который вступает в силу через три месяца, туроператоры и турагенты официально занимаются туристической деятельностью на основании лицензии, которая выдается без ограничения срока действия.

"Физическим лицам, являющимся индивидуальным предпринимателем, оказывающим экскурсионные услуги, получение лицензии на право осуществления туристской деятельности не требуется", - говорится в сообщении.

Также гиды (гиды-переводчики), экскурсоводы и гиды-экскурсоводы теперь могут предоставлять услуги самостоятельно без образования юридического лица после получения сертификата, выданного Комитетом.

В Узбекистане зарегистрировали Союз гидов >>

Напомним, в феврале этого года в Узбекистане зарегистрировали Союз гидов республики.

В числе целей союза — создание необходимых социально-экономических условий для эффективной деятельности гидов в сфере внутреннего туризма, повышение статуса профессии гида.

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Объединение будет способствовать расширению масштабов и видов услуг, формированию и поддержке профессионального статуса гидов.