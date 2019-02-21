В Узбекистане зарегистрировали Союз гидов

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Союз гидов республики. Это произошло вчера — накануне Всемирного дня экскурсовода и первого международного форума по зиёрат-туризму, который начался в Бухаре.
Ожидается, что объединение будет способствовать расширению масштабов и видов услуг, формированию и поддержке профессионального статуса гидов.
Ранее сообщалось, что Ташкенте 21-22 февраля пройдет III Международный форум гидов "Шелковый путь: сотрудничество без границ". Главная задача мероприятия — наладить конструктивный диалог между представителями разных стран, который позволит создать основу для сотрудничества и разработки совместных проектов.