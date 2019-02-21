В Узбекистане зарегистрировали Союз гидов

Объединение призвано создать необходимые социально-экономические условия для эффективной деятельности гидов в сфере туризма страны.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Союз гидов республики. Это произошло вчера — накануне Всемирного дня экскурсовода и первого международного форума по зиёрат-туризму, который начался в Бухаре.

© Foto : Ольга Тальская Сколько в среднем тратят туристы в Узбекистане

В числе целей союза — создание необходимых социально-экономических условий для эффективной деятельности гидов в сфере внутреннего туризма, повышение статуса профессии гида.

Ожидается, что объединение будет способствовать расширению масштабов и видов услуг, формированию и поддержке профессионального статуса гидов.

Ранее сообщалось, что Ташкенте 21-22 февраля пройдет III Международный форум гидов "Шелковый путь: сотрудничество без границ". Главная задача мероприятия — наладить конструктивный диалог между представителями разных стран, который позволит создать основу для сотрудничества и разработки совместных проектов.