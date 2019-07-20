Зять Мирзиёева высказал свое мнение о тонировке автомобилей

В настоящее время в республике действуют строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу машин.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров, который является замруководителя Службы безопасности главы государства, на своей странице в Instagram поделился мнением относительно тонировки машин.

В республике действуют строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу автомобилей: запрещено нарушать параметры, влияющие на безопасность их эксплуатации. Так, штраф за использование транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами, которые не соответствуют принятому техническому регламенту, в мае был увеличен в 25 раз — до 5 068 250 сумов.

Отабек Умаров заявил, что тонировка машины не помешает обеспечить безопасность.

"Многие люди обращаются ко мне по этому спорному вопросу. Я решил высказать свое мнение, так как некоторые связывают это с вопросом безопасности. Тонировка очень актуальна для нашей страны, особенно учитывая жаркую погоду. Мы уже дали свои выводы и мнения по этому вопросу. В настоящее время соответствующие ведомства изучают зарубежный опыт", — написал Умаров.

"Автомобильная тонировка не может препятствовать нам в обеспечении безопасности", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане могут разрешить установку специальных "солнцезащитных шторок" — вместо тонировки, которая доступна не каждому: чтобы затемнить стекла авто, физическим лицам нужно заплатить 18 245 700 сумов (90 МРЗП), юридическим — 24 327 600 сумов (120 МРЗП).