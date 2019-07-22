В Ташкенте стала доступна онлайн-карта всех микро-участков школ

Сейчас в новом сервисе уже внесены все школы столицы со своими микроучастками, а в скором времени станут доступны школы по всей республике.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Ташкенте всем родителям теперь доступен новый сервис по уточнению расположения школ и микро-участков на онлайн карте gis.uzedu.uz.

Данный сервис поможет родителям узнать свой микро-участок и школу, которая относится к этой территории - сейчас там в тестовом режиме внесены все школы столицы со своими микро-участками, пишет "Даракчи".

Известно, что сервис разработан Центром развития ИКТ в сфере народного образования.

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Там также доступны расположения школ по всей республике, а в будущем будет возможность увидеть микро-участки всех школ республики.

Пользователи также могут оставить свои комментарии и предложения по совершенствованию данной системы.

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Напомним, что зачисление учеников в 7-летнем возрасте из микро-участка, имеющих необходимый уровень владения языком обучения, осуществляется бесплатно и без дополнительных требований.