В Ташкенте трехмесячный ребенок умер после прививки

По предварительному заключению специалистов, вакцинация не является причиной смерти ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причины его смерти.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Через три дня после вакцинации в Ташкенте умер трехмесячный ребенок, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

По предварительному заключению специалистов, вакцинация не является причиной смерти ребенка.

"12 июля ребенок (05.04.2019 года рождения) получила вакцину против полиомиелита, ротавирусной и пневмококковой инфекции в семейной поликлинике № 40 Шайхонтохурского района Ташкента. Прививка осуществлялась медсестрой. После вакцинации в течение двух дней у ребенка поднималась температура до 38 градусов. После ухудшения состояния ребенка в 3:00-5:00 на третий день (15 июля) была вызвана скорая помощь, которая по приезду констатировала биологическую смерть", – отметили в министерстве.

По словам Минздрава, температура 38 градусов является вполне допустимой после вакцинации и не является критической и патологической температурой, которая в редких случаях может повлиять на центральную нервную систему ребенка.

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В министерстве также отметили, что не известно, что на самом деле происходило с ребенком в течение 2-3 суток дома, в каких условиях осуществлялся уход за ребенком и пока не установлено, какие еще дополнительные побочные проявления наблюдались у него.

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Если и делать прививку, то только от определенных заболеваний

Это должно быть добровольным решением. Каждый должен решать сам.

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Согласно данным, в этот день, 12 июля, в этой поликлинике прививку получил 51 ребенок и ни у одного из них не наблюдались случаи реакции после вакцинации.

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Начальник Главного управления Санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Дилмурод Мирзабоев заявил, что до этого времени ни разу не были зарегистрированы негативные случаи, связанные с данными вакцинами.

"Прививки, широко применяемые в мировой медицинской практике, привозятся в нашу страну на основе сертификата Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других международных организаций, в соответствующем порядке проводятся их повторные медико-лабораторные исследования", – сказали в Минздраве.

В данное время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причины смерти ребенка.

Напомним, в августе 2018 года в Ташкенте скончался после прививки двухмесячный ребенок.

медицинский осмотр ребенка 24 августа 2018 года проводила врач-педиатр семейной поликлиники № 10 Сергелийского района Н. Расулова, она дала разрешение на плановую прививку. В этот день в присутствии матери ребенка Э.Х. малыша привили против полиомиелита и пневмококка. Прививку сделала медсестра М. Саликова, у которой имеется специальное разрешение на это.

Через два дня, то есть 26 августа, в 11:00 у ребенка поднялась температура до 38,5 градуса, он был отправлен в городскую детскую клиническую больницу № 3. Врач-невропатолог Ш. Насруллаев провел медицинский осмотр, поставил диагноз "Соматогенно обусловленный судорожный синдром. Угроза отека мозга". Двадцать восьмого августа состояние ребенка ухудшилось, его перевели в отделение детской реанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Тридцатого августа ребенок скончался.

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Позже Минздрав заявил, что причиной его гибели являлась не прививка.

Примечательно, что вакцинацию детей в Узбекистане поддерживает 92% родителей.

По данным министерства, на сегодняшний день в национальный календарь вакцинации в Узбекистане входят десять видов прививок против 13 инфекционных заболеваний. В частности, уровень детской вакцинации против пяти основных предотвратимых заболеваний (полиомиелит, дифтерия, коклюш, корь, столбняк) последние десять лет увеличился с 60% до 99%. В настоящий момент республика не производит вакцины.

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Недавно печальную статистику приводил ЮНИСЕФ. В Узбекистане в 2018 году было зафиксировано 17 случаев заболевания корью, сообщили в ЮНИСЕФ. Годом ранее в стране не было отмечено ни одного случая.