17:19 22 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Люди гуляют в парке

Население Узбекистана выросло за полгода более чем на 200 тысяч

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
109 0 0

Численность населения республики с начала года увеличилась на 268,1 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал отчет о демографической ситуации в Узбекистане.

Так, численность населения республики на 1 июля составила 33,52 миллиона человек. По сравнению с началом года узбекистанцев стало больше на 268,1 тысячи человек. При этом в городах живут 16,9 миллиона граждан (это 50,5% от общего числа), а в селах — 16,58 миллиона (49,5%), отмечается в отчете.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
Сколько нас? Узбекистан проведет перепись населения впервые за 30 лет
Люди моложе трудоспособного возраста составляют 30,5% от населения, трудоспособного возраста — 59,3%, старше — 10,2%.

В период с января по июнь в республике родились 347,4 тысячи детей — это больше на один промилле по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Ушли из жизни 75,8 тысячи человек. Коэффициент смертности составил 4,6 промилле — как и в аналогичном периоде 2018 года. По данным комитета, чаще всего люди умирали от болезней системы кровообращения (62,1%). Также в числе причин новообразования, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, несчастные случаи, отравления и травмы, инфекционные и и паразитарные заболевания.

За полгода официально зарегистрировать отношения решили 104,2 тысячи влюбленных, расторгнуть — 16 тысяч пар.

Психолог о разводах в Узбекистане: без доверия семью не спасет даже религия >>>

В Ташкенте постоянно проживают 2,54 миллиона человек, с начала года численность постоянного населения столицы увеличилась на 28,5 тысячи человек (1,1%).

Напомним, в Узбекистане в 2022 году проведут первую после обретения независимости перепись населения. Данная процедура проводилась в республике в 1926, 1959 и 1989 годах.

Теги:
Госкомстат, статистика, население, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Анастасия Янькова
Разрушение стереотипов: самые сексуальные девушки-боксеры
Катание на гондолах в парках Ташкента
Подарок романтикам: в Ташкенте теперь можно покататься на гондолах – видео
Как выбрать самый вкусный арбуз
Как выбрать самый вкусный арбуз

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054