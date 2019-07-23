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Праздник Сабантуй в центральном парке Ташкента

Конец жаре: в Узбекистан идет долгожданное похолодание

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Уже в ближайшие дни температура составит всего 32 градуса днем, а ночью - плюс 18 градусов.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. После аномальной жары в Узбекистане, наконец, снизится температура, сообщает Узгидромет.

Уже в ближайшие дни температура составит всего 32 градуса днем, а ночью - плюс 18 градусов.

Отдыхающие в парке
© Sputnik / Максим Блинов
Июль в Узбекистане может стать самым жарким за всю историю

В Ташкенте будет малооблачно, без осадков.

В Каракалпакстане и Хорезмской областях небольшая, облачность, без осадков, температура макисмум будет подниматься до +36 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях также малооблачно, без осадков и плюс 37 градусов. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 25 июля местами возможно усиление до 15-20 м/с.

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В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях осадки не ожидаются, а температура может подняться до +40, 26-28 июля ночью +20...+25, днем +33...+38.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях +36 градусов. В горных районах республики всего +27 градусов.

Жара бьет рекорды: в Узбекистане установилась аномальная температура >>

Напомним, аномальная жара длится в Узбекистане уже вторую неделю без перерыва и даже установила новые рекорды. 

Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году  - всего 39,6 градусов.

Ранее уже сообщалось о том, что июль станет самым жарким месяцев за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.

Теги:
похолодания, жара, погода, Узбекистан, Узбекистан



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