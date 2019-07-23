Реформа нотариата Узбекистана: что предлагает Минюст

Переход на активную модель внебюджетного нотариата будет сделан для предупреждения гражданско-правовых и экономических споров.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана предлагает поэтапно перевести государственные нотариальные конторы в негосударственную форму, сообщает Минюст.

В проекте, который был опубликован для обсуждения, также предусмотрена организация Нотариальной палаты Узбекистана.

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В том числе, будет отменен порядок обязательного нотариального заверения отдельных видов соглашений, также внедрятся новые виды нотариальных действий.

"Произойдет упрощение процессов оформления договоров купли-продажи и аренды жилья, будет внедрен механизм дистанционного совершения нотариальных действий (например, видеоконференции), появится страхование гражданской ответственности нотариусов негосударственных контор с целью защиты граждан от вреда, также появится механизм электронного обращения к нотариусу", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, граждане могут активно принимать участие в обсуждении нового проекта документа.

Напомним, вчера стало известно о том, что в деятельность нотариусов внедрят электронную систему СМС-оповещения.

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В сообщении будет отображаться точная стоимость оказанных услуг, а также специальный четырехзначный код, для завершения нотариального действия.

Если клиент выяснит, что он заплатил большую сумму, он может обратится в Министерство юстиции и оставить жалобу. Или озадачить самого нотариуса и попросить разъяснений.