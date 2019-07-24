Держись крепче: как внучка поздравила Мирзиёева - фото

Еще один снимок в Instagram был опубликован с аккаунта shahulya, который предположительно принадлежит Шахнозе Мирзиёевой. Пользователи очень рады снова видеть домашние снимки семьи президента Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев продолжает принимать поздравления с днем рождения от президентов, политиков, а главное - от родных и близких. Еще один снимок в Instagram был опубликован с аккаунта shahulya, который предположительно принадлежит Шахнозе Мирзиёевой.

Там и ранее публиковались фотографии и видео с внучкой президента Узбекистана Ранией. Сегодня туда выложили её фотографию в красивом платье и с шариками в руках.

© Instagram Как внучка поздравила Мирзиёева

В комментариях к посту пользователи умиляются и советуют девочке держаться крепче. Главное чтобы такое количество шариков не подняли малышку в воздух. Многие очень рады снова видеть домашние снимки семьи президента Узбекистана.

Ранее Отабек Умаров, младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, поделился в Instagram трогательным видео, на котором он танцует со своей дочерью Ранией.

Поздравления на имя Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева продолжают поступать от глав зарубежных государств, правительств, парламентов, известных политических деятелей, руководителей международных и региональных организаций, а также отдельных граждан.

В прошлом году в свой день рождения Шавкат Мирзиёев дал большое интервью, в котором поделился мыслями о семье и счастье, о проблемах населения и страны.