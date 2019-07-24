19:59 24 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Зять президента Узбекистана поделился семейным снимком в Instagram

Держись крепче: как внучка поздравила Мирзиёева - фото

Instagram
Общество
Получить короткую ссылку
113941

Еще один снимок в Instagram был опубликован с аккаунта shahulya, который предположительно принадлежит Шахнозе Мирзиёевой. Пользователи очень рады снова видеть домашние снимки семьи президента Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев продолжает принимать поздравления с днем рождения от президентов, политиков, а главное - от родных и близких. Еще один снимок в Instagram был опубликован с аккаунта shahulya, который предположительно принадлежит Шахнозе Мирзиёевой.

Там и ранее публиковались фотографии и видео с внучкой президента Узбекистана Ранией. Сегодня туда выложили её фотографию в красивом платье и с шариками в руках.

© Instagram
Как внучка поздравила Мирзиёева

В комментариях к посту пользователи умиляются и советуют девочке держаться крепче. Главное чтобы такое количество шариков не подняли малышку в воздух. Многие очень рады снова видеть домашние снимки семьи президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев готовит плов дома
© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Все любят президента: Шавкату Мирзиёеву 62 года
8
Ранее Отабек Умаров, младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, поделился в Instagram трогательным видео, на котором он танцует со своей дочерью Ранией.

Поздравления на имя Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева продолжают поступать от глав зарубежных государств, правительств, парламентов, известных политических деятелей, руководителей международных и региональных организаций, а также отдельных граждан.

В прошлом году в свой день рождения Шавкат Мирзиёев дал большое интервью, в котором поделился мыслями о семье и счастье, о проблемах населения и страны.

Теги:
Instagram, Instagram, лучшее фото, фотография, фотосъемка, фото, семья, президент Узбекистана, президент, Президент, день рожденья, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



Главные темы

  • Узбекистан начал официальные переговоры по вступлению в ВТО

    Власти Узбекистана подготовили меморандум о режиме внешней торговли, который был передан Азеведу. Данный шаг знаменует собой начало официального переговорного процесса вступления республики в ВТО.

    196
  • Флаг Латвии у Европарламента
    Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv

    Согласно письму, регистрация доменного имени baltnews.lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года. А именно, "сайт угрожает территориальной целостности Украины, подрывает ее независимость и суверенитет". 

    11
  • Ввод в эксплуатацию новой электростанции
    Потребление электроэнергии в Узбекистане за год возросло на 20%

    Бесперебойное обеспечение электроэнергией будет обеспечено с введением в строй трех новых электростанций. Благодаря этому, появится возможность осуществить капитальный ремонт действующих электростанций, временно приостановив их работу.

    30

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Шавкат Мирзиёев готовит плов дома
Все любят президента: Шавкату Мирзиёеву 62 года
Без России, но с Германией: Польша отпразднует 80-летие начала войны
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054