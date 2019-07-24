Пять важнейших достижений Шавката Мирзиёева на посту президента

В день рождения Мирзиёев редакция Sputnik Узбекистан решила вспомнить масштабные реформы Шавката Миромоновича, которые значительно улучшили жизнь республики.

ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев возглавил Узбекистан в декабре 2016 года. За короткий период времени новому узбекскому лидеру удалось консолидировать власть в стране, приобрести высокий авторитет среди населения, что в совокупности создало необходимые условия для ускорения экономических и политических преобразований.

Сегодня Шавкат Миромонович отмечает день рождения – 62 года. В честь этой праздничной даты Sputnik Узбекистан выбрал топ-5 значимых изменений в жизни республики после начала президентства Мирзиёева.

Раньше простая финансовая операция по обмену валюты была большой проблемой в Узбекистане. Существовало три разных курса: черного рынка, биржевой и курс Центробанка. Граждане были вынуждены приобретать доллары у валютчиков на местных базарах. Кроме того, юридические лица, работающие в Узбекистане, не могли свободно конвертировать прибыль, полученную в сумах, в другие валюты. Для этого требовалось специальное разрешение органов исполнительной власти, что неизбежно приводило к коррупционным проявлениям.

Мирзиёев разрешил банкам покупать валюту у населения и конвертировать сумы для юридических лиц для оплаты импортных контрактов по рыночному курсу. Это первая и одна из ключевых экономических реформ лидера Узбекистана.

Реформа финансовой системы

Центральный банк начал регулярно публиковать важные финансовые показатели и активно сотрудничать с ведущими мировыми финансовыми институтами, среди них: Международный валютный фонд и Всемирный банк. Результатом этой работы стал рост доверия иностранных инвесторов и выпуск первых еврооблигаций, большую часть из которых приобрели инвесторы из Великобритании и США.

Правдивая статистика

Несколько лет назад статистическим данным Узбекистана никто не верил. Сегодня же мы точно знаем реальный уровень доходов граждан, безработицы, уровень и основные причины смертности населения и многое другое.

В начале 2018 года Мирзиёев решил реорганизовать Службу национальной безопасности страны и отправил в отставку бывшего главу СНБ Рустама Иноятова. На тот момент в закон об СНБ не вносили какие-либо изменения в течение 26 лет. За это время произошло безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности узбекских чекистов.

В итоге Службу нацбезопасности преобразовали в Службу государственной безопасности, которая сейчас подчиняется и непосредственно подотчетна главе государства, а исполнение закона контролирует генеральный прокурор.

Раньше журналисты боялись критиковать чиновников на "высоких должностях" и не освещали ряд социально важных тем. Сейчас представители СМИ, не опасаясь за собственную жизнь и здоровье, могут осудить работу любого государственного служащего или госкомпании.

Конечно же, это еще не все достижения Шавката Мирзиёева на посту президента. В частности, реформируется сфера туризма, системы образования и здравоохранения, также в республику активно привлекаются инвестиции.

Да, Узбекистану еще есть над чем поработать. Однако стоит сказать большое спасибо Шавкату Миромоновичу за те реформы, которые уже улучшили жизнь миллионам граждан республики.