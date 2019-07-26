Южная Корея запустит в Ташкенте скоростной автобусный маршрут

Ташкенту были предложены проекты по решению проблем, опираясь на опыт транспортной системы Кореи.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В Ташкенте предложили реализовать пилотный проект по открытию скоростного автобусного маршрута, сообщается на сайте хокимията.

Вчера прошла встреча с делегацией из республики Корея, в ходе которой обсуждались проблемы в системе общественного транспорта столицы.

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Ташкенту были предложены проекты по решению проблем, опираясь на опыт транспортной системы Кореи: исследование инфраструктуры города и системы общественного транспорта, диагностика проблем, инновации в управлении общественным транспортом, внедрение BRT (Bus rapid transit) – системы скоростного автобусного транспорта, а также стратегия и предложения по средне- и долгосрочному развитию общественного транспорта Ташкента.

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Напомним, в июне в Ташкенте начали установку новых LED-табло на остановках. Мобильное приложение TashBus теперь обновлено и теперь одновременно работает и на Android и IOS.

Напомним, в 2019-2021 годах остановки общественного транспорта модернизируют под единую концепцию. Остановки будут приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, остановки будут оснащены Wi-Fi и электронными табло, которые будут показывать, сколько осталось до прибытия следующего автобуса.