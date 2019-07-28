Абдусалом Азизов раскритиковал руководство Яккабагского района

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Вчера 27 июля, председатель СГБ Абдусалом Азизов приехал в Яккабаг и пообщался с руководителями Кашкадаринской области, сообщает региональная газета "Кашкадарё зиёкори".
В частности, он раскритиковал районных чиновников которые решили снести новое здание магазина построенного из бетона и кирпича, принадлежащего предпринимателю Баҳриддину Исомову. По словам главы СГБ, обычно сносу подлежат ветхие глинобитные здания не отвечающие современным требованиям.
"Обычно сносят глинобитные здания или здания не отвечающие современным требованиям, а почему вы решили снести именно это здание предпринимателя?", - обратился он с критикой к чиновникам.
Напомним, что недавно Абдусалом Азизов был назначен новым президентом Ассоциации футбола Узбекистана на внеочередной конференцию.
Ранее президент футбольной ассоциации Узбекистана Ачилбай Раматов подал заявление об отставке.