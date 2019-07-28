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Абдусалом Азизов раскритиковал руководство Яккабагского района

© Кашкадарё Зиёкори
Общество
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Глава СГБ поговорил с районными чиновниками и поручил выплатить компенсации гражданам, пострадавшим от действий бывшего хокима Яккабогского района.

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Вчера 27 июля, председатель СГБ Абдусалом Азизов приехал в Яккабаг и пообщался с руководителями Кашкадаринской области, сообщает региональная газета "Кашкадарё зиёкори".

В частности, он раскритиковал районных чиновников которые решили снести новое здание магазина построенного из бетона и кирпича, принадлежащего предпринимателю Баҳриддину Исомову. По словам главы СГБ, обычно сносу подлежат ветхие глинобитные здания не отвечающие современным требованиям.

"Обычно сносят глинобитные здания или здания не отвечающие современным требованиям, а почему вы решили снести именно это здание предпринимателя?", - обратился он с критикой к чиновникам.

Абдусалом Азизов
Sputnik/Рамиз Бахтияров
Абдусалом Азизов рассказал, от чего ветераны уберегли узбекскую молодежь
Кроме того, было объявлено о решении выплатить компенсации в размере 1,7 миллиард сумов 34 гражданам, пострадавшим от действий бывшего хокима Яккабогского района.

Напомним, что недавно Абдусалом Азизов был назначен новым президентом Ассоциации футбола Узбекистана на внеочередной конференцию.
Ранее президент футбольной ассоциации Узбекистана Ачилбай Раматов подал заявление об отставке.

Теги:
служба безопасности, снос гаражей, снос дома, СГБ, Абдусалам Азизов



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